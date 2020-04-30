Телеведущая Ушакова объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова объяснила, почему подала иск на полузащитника «Ростова» Павла Мамаева и нападающего «Сочи» Александра Кокорина.

— Иск был подан уже давно, но поступил в суд только сейчас — процесс затянулся. А у меня все это время была куча других дел — я работала, рожала ребенка. Честно говоря, для меня новость, что иск поступил сейчас, —цитирует «Вечерняя Москва» Ушакову.

Ранее стало известно, что телеведущая подала на футболистов в суд. В октябре 2018 года футболисты избили водителя Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука. Он попал в больницу с переломами и сотрясением мозга. Инцидент произошел из-за замечания, которое Виталий Соловчук сделал компании Кокорина и Мамаева.

Теперь Ушакова заявила в полицию, что тогда пострадал ее автомобиль (разбитое стекло, салон в крови), но никто не возместил ей ущерб за два года. Телеведущая требует 300 тысяч рублей с футболистов.