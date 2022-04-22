Игнатов: «Как «Спартаку» не оступиться в Ростове? Все будет хорошо!»

Полузащитник «Спартака» Игнатов поделился ожиданиями от матча РПЛ с «Ростовом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Как «Спартаку» не оступиться в Ростове? Все будет хорошо!» — заявил Игнатов.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 24 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» с 31 баллом располагается на девятой позиции, опережая москвичей по дополнительным показателям.