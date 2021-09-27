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В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Гуса Тила у «Спартака»

19:58
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
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Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен оценил шансы клуба сохранить в составе полузащитника Гуса Тила. Нидерландский клуб арендовал хавбека до конца сезона у «Спартака».

Гус Тил. Тил был не готов к большому клубу и стал жертвой вечных перемен в «Спартаке». В «Фейеноорде» его карьеру реанимировали

«Чем лучше Тил выступает в составе «Фейеноорда», тем меньше шансов на то, что он останется у нас. Мы очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях. Но в Москве ему платят такую заплату, к которой «Фейеноорд» не может даже приблизиться», — приводит слова Арнесена Voetbal Flitsen.

Напомним, что Гус Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года.

В чемпионате Нидерландов этого сезона Тил провел шесть матчей, в которых забил пять мячей.

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Иван Шитик все материалы автора

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