В «Фейеноорде» оценили вероятность выкупа Гуса Тила у «Спартака»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен оценил шансы клуба сохранить в составе полузащитника Гуса Тила. Нидерландский клуб арендовал хавбека до конца сезона у «Спартака».

«Чем лучше Тил выступает в составе «Фейеноорда», тем меньше шансов на то, что он останется у нас. Мы очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях. Но в Москве ему платят такую заплату, к которой «Фейеноорд» не может даже приблизиться», — приводит слова Арнесена Voetbal Flitsen.

Напомним, что Гус Тил перешел в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до лета 2023 года.

В чемпионате Нидерландов этого сезона Тил провел шесть матчей, в которых забил пять мячей.