«Нижний Новгород» — ЦСКА: Зайнутдинов забил гол в падении спиной
19:35
ЦСКА открыл счет в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Отличился Бактиер Зайнутдинов.
На 31-й минуте он точно пробил в падении спиной. Гол был засчитан после консультации с ВАР.
Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.
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