Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Нижний Новгород» — ЦСКА: Зайнутдинов забил гол в падении спиной

19:35
Гол Бактиера Зайнутдинова.
Гол Бактиера Зайнутдинова.
Теги:

ЦСКА открыл счет в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Отличился Бактиер Зайнутдинов.

На 31-й минуте он точно пробил в падении спиной. Гол был засчитан после консультации с ВАР.

Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.

Нижний Новгород — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр