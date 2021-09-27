ЦСКА открыл счет в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Отличился Бактиер Зайнутдинов.

На 31-й минуте он точно пробил в падении спиной. Гол был засчитан после консультации с ВАР.

Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.