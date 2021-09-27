Президент «Урала» считает, что можно было засчитать еще один гол в ворота «Арсенала»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в матче девятого тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:0) можно было засчитывать еще один гол.

На девятой минуте Эрик Бикфалви забил мяч, который был отменен после консультации с ВАР.

«Считаю, что мы играли сегодня хорошо, — цитирует Иванова ТАСС 27 сентября. — Ребята понимали значение этой игры, все бились, старались. В предыдущих матчах нам не везло, а сегодня повезло, и ребятам, тренерскому штабу спасибо.

Можно было засчитывать и второй гол, ВАР сегодня три раза вмешивался. Я понимаю, что если бы была игра рукой, то ее сразу можно определить. Что там смотреть пять минут, морозно, холодно. Он не засчитал, а если бы игра по-другому сложилась?"

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви и Андрей Егорычев.