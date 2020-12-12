Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком», переговоры пройдут после Нового года

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с большой долей вероятности продлит соглашение с клубом. Действующий контракт немецкого специалиста с красно-белыми заканчивается летом 2021 года.

Ранее Тедеско и владелец «Спартака» Леонид Федун договорились не садиться за стол переговоров для обсуждения нового контракта до окончания первой части сезона. Таким было желание тренера, который хотел сконцентрироваться на работе и успешном выступлении команды в оставшихся играх. Переговоры о новом соглашении состоятся, скорее всего, после выхода команды из отпуска в начале января.

При этом Тедеско склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке», где его все устраивает. Кроме того, у тренера остались позитивные эмоции от знакомства с новым спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, который будет отвечать за селекцию после ухода генерального директора Шамиля Газизова.

«Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 17 туров.