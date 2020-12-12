Тедеско, скорее всего, продлит контракт со «Спартаком», переговоры пройдут после Нового года
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с большой долей вероятности продлит соглашение с клубом. Действующий контракт немецкого специалиста с красно-белыми заканчивается летом 2021 года.
Ранее Тедеско и владелец «Спартака» Леонид Федун договорились не садиться за стол переговоров для обсуждения нового контракта до окончания первой части сезона. Таким было желание тренера, который хотел сконцентрироваться на работе и успешном выступлении команды в оставшихся играх. Переговоры о новом соглашении состоятся, скорее всего, после выхода команды из отпуска в начале января.
При этом Тедеско склоняется к тому, чтобы остаться в «Спартаке», где его все устраивает. Кроме того, у тренера остались позитивные эмоции от знакомства с новым спортивным директором клуба Дмитрием Поповым, который будет отвечать за селекцию после ухода генерального директора Шамиля Газизова.
«Спартак» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 17 туров.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю