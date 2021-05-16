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Тедеско считает, что «Спартак» заслужил второе место в РПЛ

17:15
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:2).

— Мы хорошо начали матч: отличные моменты, отличные атаки. В частности, два великолепных шанса было у Промеса. Потом мы вдруг потеряли концентрацию. Это привело к необоснованному количеству потерь. Как следствие, «Ахмат» начал играть — поверил в свои силы, забил первый, а потом и второй гол. Честно, не знаю, почему такое случилось. В таких играх важно хорошо начать матч, и нам это удалось, но во второй половине тайма все пошло не по плану. В перерыве мы быстро провели анализ того, что можно быстро скорректировать. Самое главное, что все ребята верили — мы можем отыграться, хотя в раздевалке и царила не самая лучшая атмосфера. Но мы проявили характер, показали свои качества и, считаю, по достоинству заняли второе место в чемпионате.

— Какие чувства вы сами испытывали при счете 0:2?

— Никаких. Когда идет матч, я думаю только об игре. В первом тайме у нас было два отличных момента — хозяева просто приглашали нас забивать. Сделай мы это, игра была бы совсем иной. Я думал о том, что сказать ребятам в перерыве.

— «Спартак» полностью переиграл «Ахмат». Откуда проблемы с реализацией и грубые ошибки?

— Потому что мы люди, а не машины. У Соболева в первом тайме тоже был отличный момент. И в жизни, и на поле мы каждый день тренируемся, чтобы не совершать ошибок. Но идеального матча не может быть — ошибки неизбежны. «Ахмат» забил два, и после этого у нас было два варианта: либо сказать себе, что сегодня не наш день, что мы третьи и идем в Лигу Европы. Или же сказать себе, что не существует плохих дней, но бывает плохая игра — важно осознать это и изменить ход этой игры.

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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