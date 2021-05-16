Тедеско считает, что «Спартак» заслужил второе место в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:2).

— Мы хорошо начали матч: отличные моменты, отличные атаки. В частности, два великолепных шанса было у Промеса. Потом мы вдруг потеряли концентрацию. Это привело к необоснованному количеству потерь. Как следствие, «Ахмат» начал играть — поверил в свои силы, забил первый, а потом и второй гол. Честно, не знаю, почему такое случилось. В таких играх важно хорошо начать матч, и нам это удалось, но во второй половине тайма все пошло не по плану. В перерыве мы быстро провели анализ того, что можно быстро скорректировать. Самое главное, что все ребята верили — мы можем отыграться, хотя в раздевалке и царила не самая лучшая атмосфера. Но мы проявили характер, показали свои качества и, считаю, по достоинству заняли второе место в чемпионате.

— Какие чувства вы сами испытывали при счете 0:2?

— Никаких. Когда идет матч, я думаю только об игре. В первом тайме у нас было два отличных момента — хозяева просто приглашали нас забивать. Сделай мы это, игра была бы совсем иной. Я думал о том, что сказать ребятам в перерыве.

— «Спартак» полностью переиграл «Ахмат». Откуда проблемы с реализацией и грубые ошибки?

— Потому что мы люди, а не машины. У Соболева в первом тайме тоже был отличный момент. И в жизни, и на поле мы каждый день тренируемся, чтобы не совершать ошибок. Но идеального матча не может быть — ошибки неизбежны. «Ахмат» забил два, и после этого у нас было два варианта: либо сказать себе, что сегодня не наш день, что мы третьи и идем в Лигу Европы. Или же сказать себе, что не существует плохих дней, но бывает плохая игра — важно осознать это и изменить ход этой игры.

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)