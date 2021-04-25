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Тедеско рассказал об изменениях в обороне «Спартака» перед дерби с ЦСКА

16:24
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменениях в обороне красно-белых перед игрой 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Мы очень плохо сыграли с «Уфой», это один из худших матчей за все мое время в «Спартаке». Мы провели работу над ошибками, сегодня — тот самый день, когда нужно показать, что мы можем исправить эти ошибки. Я не переживаю из-за изменений в защите, потери Маслова и Жиго. Гапонов всегда здорово показывает себя на тренировках, он находится в игровом ритме. Агрессивный игрок. Кутепова вы знаете не хуже меня, за два года моей работы здесь он зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Ответственно относится к работе, игрок национальной сборной. Думаю, все защитники сегодня покажут себя с лучшей стороны», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры