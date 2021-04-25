Тедеско рассказал об изменениях в обороне «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменениях в обороне красно-белых перед игрой 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
«Мы очень плохо сыграли с «Уфой», это один из худших матчей за все мое время в «Спартаке». Мы провели работу над ошибками, сегодня — тот самый день, когда нужно показать, что мы можем исправить эти ошибки. Я не переживаю из-за изменений в защите, потери Маслова и Жиго. Гапонов всегда здорово показывает себя на тренировках, он находится в игровом ритме. Агрессивный игрок. Кутепова вы знаете не хуже меня, за два года моей работы здесь он зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Ответственно относится к работе, игрок национальной сборной. Думаю, все защитники сегодня покажут себя с лучшей стороны», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю