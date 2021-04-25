«Уфа» — «Сочи»: ошибку арбитра исправили ВАР
На 89-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» ошибся арбитр Игорь Панин, не назначив пенальти в ворота уфимской команды. Он не увидел, что после удара Сергея Терехова Боян Йокич парировал мяч отставленной в сторону рукой. Судье помогли его видеоассистенты Артем Любимов и Дмитрий Чельцов. После их проверки Панин сам посмотрел видеозапись и поменял свое решение, указав на 11-метровую отметку.
Так как защитник «Уфы» лишил соперника явной возможности забить гол, он помимо пенальти был наказан удалением.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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