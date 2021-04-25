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«Уфа» — «Сочи»: ошибку арбитра исправили ВАР

16:23
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи». 89-я минута. Фото «СЭ» Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи». 89-я минута. Фото «СЭ»
Эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи». 89-я минута. Фото «СЭ»
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На 89-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» ошибся арбитр Игорь Панин, не назначив пенальти в ворота уфимской команды. Он не увидел, что после удара Сергея Терехова Боян Йокич парировал мяч отставленной в сторону рукой. Судье помогли его видеоассистенты Артем Любимов и Дмитрий Чельцов. После их проверки Панин сам посмотрел видеозапись и поменял свое решение, указав на 11-метровую отметку.

Так как защитник «Уфы» лишил соперника явной возможности забить гол, он помимо пенальти был наказан удалением.

89-я минута матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между "Уфой" и "Сочи". Фото "СЭ"
89-я минута матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи». Фото «СЭ»
89-я минута матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между "Уфой" и "Сочи". Фото "СЭ"
89-я минута матча 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Сочи». Фото «СЭ»

(Александр Бобров)

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