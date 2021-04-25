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Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь

16:34
Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь.
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Болельщики «Спартака» к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА подготовили масштабный перфоманс. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена».

Фанаты вывесили огромные полотна, на которых обыгрывается тема сафари. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско в роли охотника подстрелил лошадь.

Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Перформанс фанатов «Спартака» на матче против ЦСКА: охотник Тедеско на сафари подстрелил лошадь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры