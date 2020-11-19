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Тедеско прокомментировал уход Акавова из «Спартака»

13:30
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос об уходе из клуба главного скаута-аналитика Наримана Акавова.

— Сложно сказать что-либо. У нас были хорошие профессиональные отношения. Мы регулярно обсуждали игроков. От остальных комментариев я воздержусь. (Олег Кошелев)

Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова. Причиной увольнения называют неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.

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