Тедеско прокомментировал уход Акавова из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос об уходе из клуба главного скаута-аналитика Наримана Акавова.

— Сложно сказать что-либо. У нас были хорошие профессиональные отношения. Мы регулярно обсуждали игроков. От остальных комментариев я воздержусь. (Олег Кошелев)

Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова. Причиной увольнения называют неудовлетворенность руководства красно-белых селекцией в последнее окно.