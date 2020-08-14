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Тедеско отсутствует в заявке «Спартака» по состоянию здоровья

19:24
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку команды на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».

По информации «СЭ», причина — недомогание. Диагноз выясняется. (Дмитрий Зеленов)

Последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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