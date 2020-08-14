Тедеско отсутствует в заявке «Спартака» по состоянию здоровья
19:24
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку команды на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».
По информации «СЭ», причина — недомогание. Диагноз выясняется. (Дмитрий Зеленов)
Последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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