Последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат
19:32
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку команды на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».
Как стало известно «СЭ», 34-летний немец плохо себя почувствовал и остался в отеле.
При этом последний тест Тедеско на ковид дал отрицательный результат. (Вячеслав Короткин)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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