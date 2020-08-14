Последний тест Тедеско на коронавирус дал отрицательный результат

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не включен в заявку команды на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».

Как стало известно «СЭ», 34-летний немец плохо себя почувствовал и остался в отеле.

При этом последний тест Тедеско на ковид дал отрицательный результат. (Вячеслав Короткин)