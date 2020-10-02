Тедеско не исключил, что может посмотреть матч «Спартака» на фанатской трибуне
13:55
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключил, что в будущем может посмотреть один из матчей своей команды с фанатской трибуны.
— В Гельзенкирхене вы бывали на фанатской трибуне. Готовы посмотреть матч из-за ворот «Открытие Арены» с нашими болельщиками?
— Посмотрим. При нынешних ограничениях вряд ли возможно говорить о походе к фанатам, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — Но когда все это закончится — почему нет?
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-10-02-domeniko_tedesko_v_cpartake_ya_stal_blizhe_k_futbolu_o_kotorom_mechtayu/
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