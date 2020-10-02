Тедеско не исключил, что может посмотреть матч «Спартака» на фанатской трибуне

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не исключил, что в будущем может посмотреть один из матчей своей команды с фанатской трибуны.

— В Гельзенкирхене вы бывали на фанатской трибуне. Готовы посмотреть матч из-за ворот «Открытие Арены» с нашими болельщиками?

— Посмотрим. При нынешних ограничениях вряд ли возможно говорить о походе к фанатам, — приводит пресс-служба красно-белых слова Тедеско. — Но когда все это закончится — почему нет?