РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, почему Кокорин пропускает матч «Спартак» — «Сочи»

19:00
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Теги:

По данным «СЭ», форвард «Спартака» Александр Кокорин пропускает матч первого тура РПЛ против «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем.

29-летний футболист не тренировался в субботу. Нападающему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру — домашней встрече с «Ахматом» 14 августа — он должен быть в строю.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в межсезонье в статусе свободного агента. Первую половину года он провел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». (Константин Алексеев)

«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте

Спартак — Сочи

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26529
Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
63
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир