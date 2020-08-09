По данным «СЭ», форвард «Спартака» Александр Кокорин пропускает матч первого тура РПЛ против «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем.

29-летний футболист не тренировался в субботу. Нападающему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру — домашней встрече с «Ахматом» 14 августа — он должен быть в строю.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в межсезонье в статусе свободного агента. Первую половину года он провел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». (Константин Алексеев)

«Спартак» — «Сочи»: Кокорин не попал в заявку, Глушенков — в старте