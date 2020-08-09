Стало известно, почему Кокорин пропускает матч «Спартак» — «Сочи»
19:00
По данным «СЭ», форвард «Спартака» Александр Кокорин пропускает матч первого тура РПЛ против «Сочи» из-за небольших проблем со здоровьем.
29-летний футболист не тренировался в субботу. Нападающему предоставлена небольшая пауза, ко второму туру — домашней встрече с «Ахматом» 14 августа — он должен быть в строю.
Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в межсезонье в статусе свободного агента. Первую половину года он провел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». (Константин Алексеев)
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