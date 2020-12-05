Тедеско: «Мозес — не ленивый»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре РПЛ прокомментировал игру Виктора Мозеса.
— Мозес — не ленивый, как вам может показаться, — сказал Тедеско. — Он играет очень высоко во многих ситуациях при наших позиционных атаках, много открывается за спину соперникам. Партнерам нужно видеть больше таких его движений, над этим нужно еще поработать.
Но если Мозес обыгравает соперника один в один, мы получаем преимущество в одного игрока в этой зоне. Да, он не всегда успевает вернуться назад, но это не приоритетная его задача. Его работа — это подачи с фланга, контрпрессинг. Это не проблема при трех центральных защитниках — Мозеса есть кому подстраховать. Безулосвно, сил ему еще не хватает, но главное здесь — не допустить травм.
(Дмитрий Гирин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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