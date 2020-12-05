Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Тамбовом» (5:1) в 17-м туре РПЛ прокомментировал игру Виктора Мозеса.

— Мозес — не ленивый, как вам может показаться, — сказал Тедеско. — Он играет очень высоко во многих ситуациях при наших позиционных атаках, много открывается за спину соперникам. Партнерам нужно видеть больше таких его движений, над этим нужно еще поработать.

Но если Мозес обыгравает соперника один в один, мы получаем преимущество в одного игрока в этой зоне. Да, он не всегда успевает вернуться назад, но это не приоритетная его задача. Его работа — это подачи с фланга, контрпрессинг. Это не проблема при трех центральных защитниках — Мозеса есть кому подстраховать. Безулосвно, сил ему еще не хватает, но главное здесь — не допустить травм.

(Дмитрий Гирин)