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Сегодня, 18:41

Ташуев — о новом тренере «Спартака»: «Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что «Спартаку» нужно назначить другого тренера для борьбы за чемпионство.

— «Спартак» будет бороться за чемпионство?

— Если бы пригласили Валерия Карпина, который заматерел, стал большим тренером с хорошим штабом, то я в это поверил бы. Вероятность успеха в чемпионате была бы куда выше. А Станкович — выбор спортивного директора. Почему-то клуб доверяет иностранцам — Эшуорт, Аморал... Он решил пригласить человека, который многие годы карьеры провел в Италии. А это так или иначе приверженность к определенной стилистике — смотрят в сторону «катеначчо». А болельщики хотят, чтобы клуб играл в своем стиле. Эти шарахания всем надоели. Я не верю в успех, но желаю Станковичу всего наилучшего, — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних играх сезона обязанности главного тренера красно-белых исполнял Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-esli-by-spartak-priglasil-karpina-oni-borolis-by-za-chempionstvo/
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Сергей Ташуев
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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