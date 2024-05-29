Эдуард Сперцян: «Мусаев стал сильнее, он вырос как тренер»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что Мурад Мусаев стал сильнее как тренер.

«Конечно, сейчас Мусаев стал сильнее как тренер, нежели раньше. Мы все растем, развиваемся. Мы знали его требования, это плюс для нас. Может, ребятам, которые не так давно в клубе, было нелегко, но мы помогали им привыкнуть к требованиям Мурада Олеговича», — приводит слов Сперцяна «РБ Спорт».

29 мая «Краснодар» продлил контракт с Мусаевым до 2026 года. 40-летний тренер возглавил клуб в марте 2024 года после ухода Владимира Ивича.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в РПЛ, впервые завоевав серебряные медали чемпионата России.