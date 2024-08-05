Ташуев: «Глушенков сделал заявку на то, чтобы стать лучшим игроком сезона»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков показывает великолепную игру на старте этого сезона. «Зенит» угадал с его трансфером. С такой высокой эффективностью Максим делает заявку на то, чтобы стать лучшим игроком сезона. Но для этого надо держать такой же уровень игры, а это самое сложное», — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. В первых 5 матчах за команду из Санкт-Петербурга 25-летний россиянин забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.