Балахнин: «Не знаю, что Карпину понравилось в игре «Ростова» с «Зенитом»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на заявление главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который заявил, что ему понравилась игра его команды в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Я не знаю, что Карпин имел в виду, когда говорил, что ему понравилась игра «Ростова». Это его личное дело и мнение. Может, он и правда получил удовольствие от этого всего. Кто-то из великих говорил: «Если ты хочешь исправлять ошибки, нужно для начала их признать». Очевидно, «Ростов» играл с «Зенитом» не так, как надо, раз пропустил пять мячей. Вы же знаете Карпина. У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность. Он по-своему все видит», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 4 очками в 3 матчах. В следующем туре команда встретится с «Рубином».