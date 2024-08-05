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Сегодня, 06:27

Балахнин: «Не знаю, что Карпину понравилось в игре «Ростова» с «Зенитом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на заявление главного тренера ростовчан Валерия Карпина, который заявил, что ему понравилась игра его команды в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Я не знаю, что Карпин имел в виду, когда говорил, что ему понравилась игра «Ростова». Это его личное дело и мнение. Может, он и правда получил удовольствие от этого всего. Кто-то из великих говорил: «Если ты хочешь исправлять ошибки, нужно для начала их признать». Очевидно, «Ростов» играл с «Зенитом» не так, как надо, раз пропустил пять мячей. Вы же знаете Карпина. У него всегда, когда команда проигрывает, что-то не так. Крыша не так стоит. Кто-то ошибся. Какая-то случайность. Он по-своему все видит», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 4 очками в 3 матчах. В следующем туре команда встретится с «Рубином».

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
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 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
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