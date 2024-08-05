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Галямин объяснил, что повлияло на результативность Глушенкова после перехода в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник сборных СССР и России Дмитрий Галямин объяснил, благодаря чему полузащитник Максим Глушенков удачно дебютировал в «Зените».

В матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0) футболист сделал хет-трик.

«Во-первых, большая мотивация. Потому что новый клуб, более серьезный, более сильный. Во-вторых, уровень партнеров совершенно другой. Третий момент — это желание. Я имею в виду желание доказать тренеру сборной России. Показать, что он в полном порядке», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Галямина.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. В пяти матчах за команду из Санкт-Петербурга 25-летний россиянин забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
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6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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