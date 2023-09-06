Ташуев — о возможном назначении в «Факел»: «Как будто бы можно прийти в «Манчестер Сити»!»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в воронежский «Факел».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что Ташуев сегодня, 6 сентября, проведет встречу с представителем «Факела» по поводу потенциального назначения в клуб.

— Появилась информация, как будто бы вы можете прийти в «Факел» в качестве главного тренера.

— Ключевая фраза — «как будто бы» (смеется). Как будто бы можно прийти в «Манчестер Сити»! Гвардиола уходит в Саудовскую Аравию.

— То есть к вам из «Факела» не обращался Роман Гурамович Асхабадзе (генеральный директор «Факела», — прим. «СЭ»)?

— Нет.

— Другие люди — тоже нет?

— Другие — тем более.

— Что вы думаете о вашей дальнейшей тренерской карьере? Есть ли у вас какие-то продвижения, или...

— Как и все тренеры, я в фазе ожидания. Не успел устать. Понятно, что уход из «Ахмата» стал неожиданностью. Буду смотреть дальше. Как будет тема (для разговора, — прим. «СЭ), так будет.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, специалист был отправлен в отставку 15 августа.

Во вторник, 5 сентября «Факел» объявил об увольнении Вадима Евсеева, который тренировал команду с мая 2023 года. После 7 туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице с 4 очками.