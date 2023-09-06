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Сегодня, 21:05

Ташуев — о возможном назначении в «Факел»: «Как будто бы можно прийти в «Манчестер Сити»!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в воронежский «Факел».

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что Ташуев сегодня, 6 сентября, проведет встречу с представителем «Факела» по поводу потенциального назначения в клуб.

— Появилась информация, как будто бы вы можете прийти в «Факел» в качестве главного тренера.

— Ключевая фраза — «как будто бы» (смеется). Как будто бы можно прийти в «Манчестер Сити»! Гвардиола уходит в Саудовскую Аравию.

— То есть к вам из «Факела» не обращался Роман Гурамович Асхабадзе (генеральный директор «Факела», — прим. «СЭ»)?

— Нет.

— Другие люди — тоже нет?

— Другие — тем более.

— Что вы думаете о вашей дальнейшей тренерской карьере? Есть ли у вас какие-то продвижения, или...

— Как и все тренеры, я в фазе ожидания. Не успел устать. Понятно, что уход из «Ахмата» стал неожиданностью. Буду смотреть дальше. Как будет тема (для разговора, — прим. «СЭ), так будет.

Ташуев возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года, специалист был отправлен в отставку 15 августа.

Во вторник, 5 сентября «Факел» объявил об увольнении Вадима Евсеева, который тренировал команду с мая 2023 года. После 7 туров чемпионата России-2023/24 воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице с 4 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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