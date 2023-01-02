Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:40

Стрепетов предположил, кто может заменить Ловрена в «Зените»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Во-первых, Ловрена нужно поблагодарить за те годы, что он провел в «Зените». Я надеялся, что он как капитан команды доведет «Зенит» до чемпионства. И только после этого начнет рассматривать предложения от европейских клубов. Раз Ловрен принял такое решение, то клуб его отпускает. Пожелаем ему успеха. Еще раз поздравим с бронзовой медалью чемпионата мира — все-таки это заслуга и «Зенита».

Если говорить о его замене, конечно, Ловрен, чтобы о нем не говорили, был капитаном и лидером обороны «Зенита». Эти функции теперь придется взять на себя Родригао. У «Зенита» есть Дима Чистяков, Алип, Адамов. Но, думаю, «Зенит» будет рассматривать еще вариант с центральным защитником. Мы знаем, что ведутся переговоры с бразильским молодым центральным защитником. Наверняка, он появится на сборах «Зенита». В любом случае должен появиться игрок в центральной зоне", — приводит «Спорт День за Днем» слова Стрепетова.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/strepetov-rasskazal-kto-dolzhen-stat-liderom-oborony-zenita-vmesto-lovrena
Деян Ловрен
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент: «Интерес к Дивееву есть, но на данный момент лишних движений делать не хочется»
Ташуев назвал Ловрена лучшим игроком чемпионата России в 2022 году
Агент Шлегеля: «Мне больше не звонили из «Локомотива»
Мейра выразил сожаление в связи с переходом Ловрена в «Лион»
Ловрен попрощался с «Зенитом»: «2,5 года в самом красивом городе мира»
Главный представитель РПЛ на ЧМ покидает Россию. Ловрена остается только поблагодарить за порядочность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев назвал Ловрена лучшим игроком чемпионата России в 2022 году

Массимо Каррера: «У «Спартака» есть шанс на чемпионство, но он зависит не только от ухода Ловрена»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости