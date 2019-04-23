Ташаев - о "Спартаке": "Если результата нет, то начинается много разговоров"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что каждый игрок его команды должен быть лидером. Он также отметил высокий интерес медиа к красно-белым.

– Кто герой "Спартака"? Когда больше побед и позитивного фона в команде, медиа относятся лучше, – сказал Ташаев в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Если результата нет, то начинается много разговоров. Ни одна новость не проходит мимо. Ты не понимаешь иногда, где это происходит – вот такой фон вокруг команды, у которой очень много болельщиков. Любая тема интересна фанатам и вызывает взрыв в сетях.

Не знаю, кто в "Спартаке" герой и лидер. В такой команде много квалифицированных футболистов. Каждый должен быть лидером и забивать важные мячи.

В текущем сезоне Ташаев провел 22 матча за "Спартак" и отметился 2 голевыми пасами. Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 39 очков после 24 туров.

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