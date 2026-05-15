Тарпищев считает, что у «Спартака» есть потенциал при Карседо: «Он нашел контакт с ребятами»

Президент Федерации тенниса России (ФТР), член Международного олимпийского комитета (МОК) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Мне нравится, что он нашел контакт с ребятами. Это залог успеха. По стилю мне понятно, что он хочет. Есть коллективный внутренний разум и ребята Карседо понимают. У этой команды есть потенциал», — сказал Тарпищев «СЭ».

Карседо был назначен главным тренером «Спартака» зимой этого года.

В текущем сезоне красно-белые идут на четвертом месте в таблице РПЛ после 29 туров, набрав 51 очко. В 30-м туре команда на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

«Спартак» сыграют с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.