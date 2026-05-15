Менеджер российских видеоарбитров обучает новых инструкторов ФИФА

В Германии состоялся семинар ФИФА, в ходе которого прошли обучение 20 новых инструкторов видеоарбитров из разных стран мира.

В их числе оказались, к примеру, голландец Кевин Блом, румын Овидиу Хацеган, венгр Дьердь Ринг (один из бывших руководителей российских судей), турок Алпер Улусой, итальянец Паоло Валери.

В течение двух дней занятия с ними проводили Массимилиано Иррати, Симоне Трефолони и Далибор Джурджевич. Последний, напомним, третий сезон работает в департаменте судейства и инспектирования РФС, занимая должность менеджера видеоарбитров. Он курирует российских ВАР и АВАР и их работу в московском ВАР-центре.

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