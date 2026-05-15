Бакаев — о матче против ЦСКА: «Эта игра не за медаль, а за имидж клуба»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче против ЦСКА в 30-м туре РПЛ.

«Этот матч — это как 10 туров. Игра с ЦСКА — это дерби. К сожалению, я пропускаю эту встречу. Но эта игра не за медаль, а за имидж клуба. Надеюсь, все настроятся и подойдут в оптимальной форме. Не важно и не имеет значения, как сыграет «Спартак». Я даже не хочу думать о том, что мы можем проиграть. Верю, что добьемся нужного результата», — сказал Бакаев «СЭ».

После 29-го тура «Локомотив» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 51 очком идет на четвертой строчке.

Встреча «Локо» против ЦСКА пройдет на «ВЭБ Арене» 17 мая в 18.00 мск.

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