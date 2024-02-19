Тарпищев: «Знаю Джикию как патриота «Спартака». Может быть, Абаскалю не нравится его авторитет»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации вокруг капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Я на стороне Джикии. Такими игроками нельзя разбрасываться. Мне непонятно разное отношение Абаскаля к нашим игрокам и легионерам. Так нельзя поступать с лидерами команды. Надо быть объективным ко всем. Если бы у меня в сборной были любимчики, наверное в сборной меня не было бы. Надо знать психологию тренера и игрока. Этот вопрос должен решаться внутри. Джикию я знаю как патриота команды, который хочет играть и много заслужил. Может быть, Абаскалю не нравится авторитет Джикии. Но чтобы говорить точно, нужно быть внутри команды», — сказал Тарпищев «СЭ».

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Гильермо Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

Соглашение Джикии со «Спартаком» заканчивается в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.