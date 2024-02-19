Кафельников: «Болею за «Спартак» с 1982 года. Но после введения Fan ID на футбол не ходил»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своих футбольных пристрастиях.

— Многие знают меня как болельщика «Спартака», поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» (дома в матче Кубка УЕФА команда Константина Бескова, проигрывая 0:2, выиграла 3:2, а на «Хайбери» одержала разгромную победу — 5:2, и болельщики «канониров» провожали москвичей с поля аплодисментами. - Прим. И.Р. ). После этого моя судьба как болельщика была решена.

Так вышло, что и первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же «Арсеналом», но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч «Жемчужина» — «Спартак», когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в «Лужниках» с командой Арсена Венгера помню отлично. Как играли — и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья — Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, — «Кубок Кремля», Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.

А на матч с «Арсеналом» я прилетел на своем самолете «Сессна» с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы — а на следующий улетел обратно.