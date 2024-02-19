Кафельников: «Болею за «Спартак» с 1982 года. Но после введения Fan ID на футбол не ходил»
Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своих футбольных пристрастиях.
— Многие знают меня как болельщика «Спартака», поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» (дома в матче Кубка УЕФА команда Константина Бескова, проигрывая 0:2, выиграла 3:2, а на «Хайбери» одержала разгромную победу — 5:2, и болельщики «канониров» провожали москвичей с поля аплодисментами. - Прим. И.Р.). После этого моя судьба как болельщика была решена.
Так вышло, что и первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же «Арсеналом», но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч «Жемчужина» — «Спартак», когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в «Лужниках» с командой Арсена Венгера помню отлично. Как играли — и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья — Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, — «Кубок Кремля», Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.
А на матч с «Арсеналом» я прилетел на своем самолете «Сессна» с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы — а на следующий улетел обратно.
Тот матч с «Арсеналом» в «Лужниках» мы смотрели в ложе с Шамилем Тарпищевым, который и достал билеты. Никогда ту игру не забуду! Но после введения Fan ID я на матчах «Спартака», как и на каких-либо других, не был и этот документ себе не оформлял. Да и вообще в последнее время как-то охладел к нашему футболу, почти перестал за ним следить. Мы не выступаем в европейских соревнованиях, и это, честно говоря, остудило мой интерес. Какая-то информация, конечно, доходит, но без прежнего фанатизма.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5