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Сегодня, 10:10

Кафельников: «Болею за «Спартак» с 1982 года. Но после введения Fan ID на футбол не ходил»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера, Евгений Кафельников, агент Марко Трабукки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» рассказал о своих футбольных пристрастиях.

— Многие знают меня как болельщика «Спартака», поэтому расскажу об этом и вообще о футболе в своей жизни. Болею за красно-белых с семи лет. Помню, началось это на детских теннисных соревнованиях, когда мы сидели на сборах. Это был 1982 год, и я увидел по телевизору матч «Спартака» с лондонским «Арсеналом» (дома в матче Кубка УЕФА команда Константина Бескова, проигрывая 0:2, выиграла 3:2, а на «Хайбери» одержала разгромную победу — 5:2, и болельщики «канониров» провожали москвичей с поля аплодисментами. - Прим. И.Р.). После этого моя судьба как болельщика была решена.

Так вышло, что и первым матчем «Спартака», который я увидел вживую, была как раз домашняя игра с тем же «Арсеналом», но уже в Лиге чемпионов в 2000-м. Был еще один, кажется, кубковый матч «Жемчужина» — «Спартак», когда я жил в Сочи, году в 1986-м или 1987-м. Но он в памяти не отложился, а вот ту встречу в мороз в «Лужниках» с командой Арсена Венгера помню отлично. Как играли — и разгромили такого соперника 4:1! Играли там и мои друзья — Егор Титов и Дима Парфенов, которые любили теннис и приходили на соревнования, проходившие в Москве, — «Кубок Кремля», Кубок Дэвиса. Бывали там и Саша Мостовой, и Валера Карпин.

Шамиль Тарпищев, Евгений Кафельников, Борис Ельцин, Марат Сафин. 600 часов на личном самолете и красное вино с Ельциным. Вторая часть монолога Евгения Кафельникова

А на матч с «Арсеналом» я прилетел на своем самолете «Сессна» с турнира в Стокгольме. Кто-то из моих соперников получил травму и снялся, из-за чего у меня перед полуфиналом возникло полтора свободных дня. В день игры быстро, за два часа, долетел до Москвы — а на следующий улетел обратно.

Тот матч с «Арсеналом» в «Лужниках» мы смотрели в ложе с Шамилем Тарпищевым, который и достал билеты. Никогда ту игру не забуду! Но после введения Fan ID я на матчах «Спартака», как и на каких-либо других, не был и этот документ себе не оформлял. Да и вообще в последнее время как-то охладел к нашему футболу, почти перестал за ним следить. Мы не выступаем в европейских соревнованиях, и это, честно говоря, остудило мой интерес. Какая-то информация, конечно, доходит, но без прежнего фанатизма.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Кафельников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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