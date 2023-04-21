Тарханов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил решение защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Как игрок, он, конечно поможет и усилит ЦСКА. Справится ли с конкуренцией? Ну не знаю, это уже вопросы к тренерскому штабу армейцев. К тому же еще неизвестно вернется ли он или в Бразилии останется. Может, и завершить карьеру вообще. Сложно предположить, зачем он вообще ушел и дальнейший его план», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.