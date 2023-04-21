Карвальо назвал Акинфеева тихим, но компанейским человеком

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о характере вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева.

«Истории про Акинфеева? Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский. Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике... Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся», — приводит слова Карвальо Sport24.

Бразилец выступал за московский клуб с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он становился обладателем Кубка УЕФА-2004/05, дважды побеждал в чемпионате страны (2005, 2006) и четырежды выигрывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09).