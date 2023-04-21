Садыгов подтвердил, что Гогниев тренировал его индивидуально в Турции: «Не вижу ничего плохого»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, что экс-главный тренер команды Спартак Гогниев тренировал его индивидуально в Турции.

«Я заранее знал об этом — и на следующий день после матча с «Ростовом» мы улетели. В основном отрабатывали завершение атак и как правильно открываться. Не вижу в этом ничего плохого. Дополнительную работу давали многим игрокам, не только мне. В тот момент Гогниев посчитал нужным так сделать — я воспринял это абсолютно нормально. К тому же я с «Ростовом» всего полчаса сыграл, так что был только за дополнительно потренироваться», — сказал Садыгов «СЭ».

Гогниев покинул «Химки» в начале апреля 2023 года. После 23 туров РПЛ команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.