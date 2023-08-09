Карпина и Черчесова пригласили на матч легенд «Спартака» и сборной мира

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил, кого организация пригласила на матч памяти бывшего игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя.

«Безусловно, на тренерском мостике красно-белых должен быть Олег Иванович Романцев. Но, уверен, если позволит график, к нему присоединятся и Станислав Саламович Черчесов, и Валерий Георгиевич Карпин», — цитирует Терешина ТАСС.

Матч легенд «Спартака» и сборной мира пройдет в Москве 9 сентября. Главным тренером сборной мира станет экс-тренер красно-белых Массимо Каррера. За его команду могут сыграть Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды мирового футбола.