Тарханов считает, что в матче «Спартака» и «Ростова» нет фаворита

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Надеюсь, что сегодня мы увидим нескучный футбол в исполнении «Спартака» и «Ростова». Обычно очные встречи этих клубов действительно интересно смотреть, тем более сейчас обе команды максимально мотивированы. Но явного фаворита в этом матче нет, обе команды способны удивить. «Ростов» в последнее время начинает напоминать себя образца прошлого сезона, поэтому у них есть шанс снова заявить о себе победой над «Спартаком». А красно-белым необходимо найти свою игру и результат, потому что побеждать удается редко», — сказал Тарханов.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. «Ростов» с 17 очками идет на 11-й строчке.