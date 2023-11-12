Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:32

Тарханов считает, что в матче «Спартака» и «Ростова» нет фаворита

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Надеюсь, что сегодня мы увидим нескучный футбол в исполнении «Спартака» и «Ростова». Обычно очные встречи этих клубов действительно интересно смотреть, тем более сейчас обе команды максимально мотивированы. Но явного фаворита в этом матче нет, обе команды способны удивить. «Ростов» в последнее время начинает напоминать себя образца прошлого сезона, поэтому у них есть шанс снова заявить о себе победой над «Спартаком». А красно-белым необходимо найти свою игру и результат, потому что побеждать удается редко», — сказал Тарханов.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. «Ростов» с 17 очками идет на 11-й строчке.

Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-matche-spartaka-i-rostova-net-favorita-obe-komandy-sposobny-udivit/
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Божин: «Факелу» предстоит проделать много работы, чтобы остаться в РПЛ»
Генеральный директор «Пари НН»: «Итог 15 туров тот, который планировали. Исторический показатель»
Генеральный директор «Пари НН»: «Заслуга того, где мы сейчас — это Юран»
Хавбек «Ахмата» Харин: «Мы провалили первую половину чемпионата России»
Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с «Динамо» на год
Богосавац — об игре с «Локомотивом»: «Когда «Ахмат» забил, думали что будет победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Божин: «Факелу» предстоит проделать много работы, чтобы остаться в РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости