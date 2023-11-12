Кечинов дал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 15-го тура чемпионата России красно-белых с «Ростовом».

«Сложно предсказать, как сложится матч с «Ростовом». «Спартак» играет нестабильно, команду лихорадит. Красно-белые могут выиграть красиво и легко, как в матче с «Пари НН», а могут и проиграть, как «Факелу». К тому же «Спартак» в последних домашних матчах не может обыграть «Ростов». Предстоит тяжелейшая игра, склоняюсь к ничейному результату», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет сегодня, 12 ноября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свистко прозвучит в 19.30 мск.

На данный момент красно-белые с 21 очком занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Ростов» располагается на 11-й позиции (17 очков).