Божин: «Факелу» предстоит проделать много работы, чтобы остаться в РПЛ»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался об игре воронежской команды в последних матчах.

«Мы набрали неплохой ход, но впереди еще много игр, все может поменяться. Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ, но так как закончилась только первая половина чемпионата, нам предстоит проделать много работы, чтобы добиться этой цели», — цитирует Божина ТАСС.

«Факел» набрал 19 очков в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.

29-летний Божин провел в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол.