Тарханов: «У Дзюбы много козырей, но главный — характер»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Дзюба — хороший нападающий, бомбардир, плюс столько лет играет в футбол. Можно только порадоваться за него. За сборную играл отлично — вспомните чемпионат мира 2018 года. У него, помимо габаритов, есть козыри: с мячом хорош, позицию правильную занимает, «читает» игру, пасы отдает, сам завершает — все это и сделало Дзюбу бомбардиром. Плюс он характерный парень, за воли и упорства поднимался, добивался успехов. Без характера в спорте нельзя», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

36-летний форвард забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0). Дзюба установил новый бомбардирский рекорд в российском футболе, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола).