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Сегодня, 10:58

Тарханов — об интересе «Спартака» к Иличу: «У него не будет никакой мотивации в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов оценил возможный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры о переходе 23-летнего серба в зимнее трансферное окно.

«У Илича не будет никакой мотивации в РПЛ — нет еврокубков, задача — чемпионство внутри страны. Но насколько его это будет интересовать — загадка. Трансфер за такие деньги — это всегда огромный риск, потому что существует большая вероятность того, что он не окупится. Тратя такие суммы на трансфер, ты должен быть уверен в том, что этот игрок каждый матч будет приносить огромную пользу, будет мотивирован и заинтересован в результате», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Илич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
Александр Тарханов
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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