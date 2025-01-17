МВД возбудило уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе
ГУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело по заявлению губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в футболе.
«По заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ГУ МВД России по Самарской области проведена проверка, по результатом которой принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. «СЭ»), — цитирует ответ пресс-службы ТАСС.
26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей неназваннымлюдям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3