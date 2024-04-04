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Тарханов предположил, при каком условии Абаскаль останется в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов ответил на вопрос, при каком условии Гильермо Абаскаль может остаться на своем посту в московской команде.

«Сложно сказать, будет Абаскаль в «Спартаке» в следующем сезоне. Руководителям надо задавать этот вопрос. Но, все-таки, будут какие-то изменения. Все зависит от конца сезона, если команда в тройку войдет, то может остаться», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под руководством испанца завоевали бронзовые медали РПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата России московская команда находится на шестом месте с 32 очками.

3 апреля красно-белые на своем поле проиграли «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 1:2.

Источник: Vprognoze
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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