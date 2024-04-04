На матче РПЛ «Динамо» — «Спартак» ожидается более 20 тысяч зрителей

На центральный матч 23-го тура «Динамо» — «Спартак» реализовано уже 15 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

Встреча между командами пройдет 7 апреля на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Всего на игре ожидается более 20 тысяч зрителей. Сама арена вмещает 25 716 человек.

На данный момент бело-голубые с 38 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые набрали 32 балла и располагаются на шестой позиции.