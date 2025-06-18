Тарасов — о том, что Комличенко отказал «Спартаку»: «Он выбрал то место, где ему будет комфортно. Неважно, какая зарплата»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением о покупке железнодорожниками форварда «Ростова» Николая Комличенко.

«Надо смотреть, как он вольется. Он хороший, качественный нападающий. Много пользы приносил «Ростову». Могу пожелать ему только удачи, чтобы он быстрее адаптировался, прибавлял и приносил пользу «Локомотиву». Его отказ Станковичу и «Спартаку»? Это его выбор, значит, у него так душа лежит. Он выбрал то место, где ему будет комфортно. Неважно, какая зарплата», — сказал Тарасов «СЭ».

29-летний Комличенко подписал контракт с «Локомотивом» на три года.