Орлов: «Осипенко не усилил бы «Зенит». Медленный»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил переход защитника «Ростова» Максима Осипенко в «Динамо».

— Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал «Динамо», а не «Зенит». Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы в отличие от Даку сине-бело-голубых не усилил. Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В «Ростове», который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?

Посмотрим, как Осипенко проявит себя в составе бело-голубых. Там стоят совсем другие задачи. Получится ли у Карпина? Валерий Георгич здорово работает с молодыми. Но ведь в «Динамо» есть еще и легионеры. С не самым простым характером. Карраскаль, Бителло, Нгамале... Как быстро он найдет общий язык с ними? Поживем — увидим, — сказал Орлов.