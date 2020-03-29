Тарасов откладывал деньги на покупку люксового авто для жены четыре года
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, подаривший своей жене Анастасии Костенко на день рождения люксовый автомобиль «Порше», в ответ на обвинения в неуплате алиментов сообщил, что деньги откладывал четыре года.
— Дарит такую машину, а на алименты у него денег нет, — написала одна из читательниц Анастасии Костенко в Instagram.
— Очень долго откладывал, 4 года, — ответил Тарасов.
Напомним, в январе Черемушкинский суд Москвы отказал Тарасову в уменьшении размера алиментов и обязал футболиста продолжать выплачивать 480 тысяч рублей ежемесячно. Футболист предлагал выделять на ежемесячное содержание ребенка 100 тысяч рублей.
Сейчас Тарасов женат в третий раз.
Very sweet 26?? ?? ? Что ж, четверть моего века(это 25 лет, на всякий случай и я не прощаюсь ???) прожита замечательно и завершена на сладкой ноте. Ещё один Год выдался местами изматывающим (серьезные испытания у любимого), но в целом — волшебным, ведь мы были всегда вместе- физически и духовно. Во время беременности гормоны мои такое творили???, но ожидание малыша- школа на двоих и мой любимый муж всегда относился с пониманием и быстро помог мне совладать с собой , и мы просто наслаждались процессом??. Может я стала наконец-таки мудрее, а может... да нет, реально стала и научилась слышать и доносить( это важнее ???). ? Написать хочется много, так сказать, сфотографировать состояние души, но мысли не могу собрать в кучу, так как Сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это -Спасибо, Бог, спасибо ??. Моему самому любимому и любящему мужу @tarasov23 ?? ! Моим девочкам? ? И маме @viktoria_ruf . И папе @_yaroslav71 . ~Я знаю, что вы очень счастливы за меня ???