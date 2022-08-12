Новичок «Динамо» Карцев: «Я на сто процентов хочу играть в России»
Израильский полузащитник Эден Карцев поделился эмоциями после перехода в «Динамо».
— Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому.
— Расскажите о себе: на какой позиции играете, в каких клубах выступали?
— Прошлый сезон выступал в «Маккаби» из Нетаньи, а до этого в «Маккаби» из Тель-Авива. Я играю на позиции «шестерки» и «восьмерки», но чаще все-таки опорного полузащитника.
— Расскажите, откуда вы знаете русский язык?
— Мои папа и мама — белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живет в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.
— Расскажите о том, как проходили первые дни в Москве.
— Я пока еще не был в Москве, все время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдет быстрее. Я очень рад и надеюсь, что со «Спартаком» уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что все будет хорошо.
— Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?
— Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться ее добиться вместе с командой.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0