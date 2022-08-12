Новичок «Динамо» Карцев: «Я на сто процентов хочу играть в России»

Израильский полузащитник Эден Карцев поделился эмоциями после перехода в «Динамо».

— Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому.

— Расскажите о себе: на какой позиции играете, в каких клубах выступали?

— Прошлый сезон выступал в «Маккаби» из Нетаньи, а до этого в «Маккаби» из Тель-Авива. Я играю на позиции «шестерки» и «восьмерки», но чаще все-таки опорного полузащитника.

— Расскажите, откуда вы знаете русский язык?

— Мои папа и мама — белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живет в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.

— Расскажите о том, как проходили первые дни в Москве.

— Я пока еще не был в Москве, все время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдет быстрее. Я очень рад и надеюсь, что со «Спартаком» уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что все будет хорошо.

— Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?

— Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться ее добиться вместе с командой.