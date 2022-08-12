Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:38

Новичок «Динамо» Карцев: «Я на сто процентов хочу играть в России»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Израильский полузащитник Эден Карцев поделился эмоциями после перехода в «Динамо».

— Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому.

— Расскажите о себе: на какой позиции играете, в каких клубах выступали?

— Прошлый сезон выступал в «Маккаби» из Нетаньи, а до этого в «Маккаби» из Тель-Авива. Я играю на позиции «шестерки» и «восьмерки», но чаще все-таки опорного полузащитника.

— Расскажите, откуда вы знаете русский язык?

— Мои папа и мама — белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живет в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.

— Расскажите о том, как проходили первые дни в Москве.

— Я пока еще не был в Москве, все время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдет быстрее. Я очень рад и надеюсь, что со «Спартаком» уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что все будет хорошо.

— Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?

— Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться ее добиться вместе с командой.

Источник: https://fcdm.ru/news/eden-karcev-na-sto-procentov-xocu-igrat-v-rossii
ФК Динамо (Москва)
Эден Карцев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Йоканович — о новички «Динамо»: «Карцев может стать очень важным игроком для будущего команды»
Силкин: «Если сравнивать с Шуниным, Сафонов уже однозначно лучше»
Грушевский — о матче «Зенит» — ЦСКА: «На ничью я сейчас вполне согласен»
«Динамо» договорилось о переходе Эдена Карцева
Петржела: «У ЦСКА нет никаких шансов одержать победу над «Зенитом»
Талалаев — об увольнении Юрана из «Химок»: «У нас можно ожидать все, что угодно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарас Бурлак: «Сочувствую болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле — работа одного человека»

Йоканович — о новички «Динамо»: «Карцев может стать очень важным игроком для будущего команды»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости