17:41 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" – "Спартак": почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак". 27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак". 27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак". 27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак". 27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак".
27 июля. Матч третьего тура РПЛ "Тамбов" - "Спартак".
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На 25-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Тамбов""Спартак" правильно поступил арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота тамбовской команды.

В том эпизоде после удара хавбека красно-белых Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой полузащитника Антона Килина, стоявшего в "стенке". Мяч летел игроку "Тамбова" в голову, он ее прикрыл рукой, не увеличив площадь тела. Решение судьи можно поддержать. (Александр Бобров)

Тамбов - Спартак

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