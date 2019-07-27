"Тамбов" – "Спартак": почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

На 25-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Тамбов" – "Спартак" правильно поступил арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота тамбовской команды.

В том эпизоде после удара хавбека красно-белых Фернанду в штрафной площади номинальных хозяев поля произошел контакт мяча с рукой полузащитника Антона Килина, стоявшего в "стенке". Мяч летел игроку "Тамбова" в голову, он ее прикрыл рукой, не увеличив площадь тела. Решение судьи можно поддержать. (Александр Бобров)

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