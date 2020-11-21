РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» разгромил «Тамбов» в матче молодежных команд

15:10

В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Тамбов принимал «Спартак». Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.

Молодежные команды

10-й тур

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:3 (0:2)

Голы: Кутателадзе, 2 (0:1). Мельников, 19 (0:2). Мельников, 78 (0:3).

Судья: Набиев (Сочи).

21 ноября. Липецк. Стадион «Сокол».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:3 (0:0)

Судья: Афонин (Ленинградская область).

21 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Химки — мол.» (Химки) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:1 (1:1)

Судья: Лапишко (Симферополь).

21 ноября. Химки. Стадион «Новые Химки».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир