«Спартак» разгромил «Тамбов» в матче молодежных команд
В матче 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Тамбов принимал «Спартак». Москвичи разгромили соперника со счетом 3:0.
Молодежные команды
10-й тур
«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:3 (0:2)
Голы: Кутателадзе, 2 (0:1). Мельников, 19 (0:2). Мельников, 78 (0:3).
Судья: Набиев (Сочи).
21 ноября. Липецк. Стадион «Сокол».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:3 (0:0)
Судья: Афонин (Ленинградская область).
21 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Химки — мол.» (Химки) — «Строгино — мол.» (Москва) — 1:1 (1:1)
Судья: Лапишко (Симферополь).
21 ноября. Химки. Стадион «Новые Химки».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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