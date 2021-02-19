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РФС сделал заявление по «Тамбову»: клуб продолжит выступление в РПЛ

16:57
«Тамбов» продолжит выступление в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Тамбов» продолжит выступление в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Тамбов» продолжит выступление в Тинкьофф РПЛ, сообщила пресс-служба РФС.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию, — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС. — «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях».

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. 17 февраля сообщалось, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и находится на грани банкротства.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10743345

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