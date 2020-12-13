Стали известны составы «Тамбова» и «Рубина» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе казанцев появится нападающий Джордже Деспотович, пропускавший встречу 17-го тура против «Уфы» (0:1) из-за повреждения. Кроме того, в воротах гостей сыграет Юрий Дюпин, не выходивший на поле после игры 15-го тура с «Ростовом» (0:2). Также, с первых минут выйдет полузащитник Хвича Кварацхелия, для которого матч с «Тамбовом» станет первым в стартовом составе после выздоровления от коронавируса.

«Тамбов»: Рыжиков, Шахов, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Кабахидзе, Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Килин.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Иг. Коновалов, Зуев, Бакаев, Климов, Косарев.