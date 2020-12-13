На 67-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» ошибся арбитр Кирилл Левников, назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

Он решил, что Дарко Йевтич сбил Владимира Кабахидзе, в то время как на повторах было видно, что игрок тамбовской команды сам врезался в соперника и упал.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

В действия судьи вмешались видеоассистенты Алексей Матюнин и Антон Аверьянов. Они не согласились с Левниковым и предложили ему посмотреть видеозапись. После этого судья изменил свой вердикт и отменил пенальти. (Александр Бобров)