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«Тамбов» — «Рубин»: ошибку арбитра исправили ВАР

15:41
Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».
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На 67-й минуте матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» ошибся арбитр Кирилл Левников, назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

Он решил, что Дарко Йевтич сбил Владимира Кабахидзе, в то время как на повторах было видно, что игрок тамбовской команды сам врезался в соперника и упал.

Скриншот эфира "Матч Премьер".
Скриншот эфира «Матч Премьер».

В действия судьи вмешались видеоассистенты Алексей Матюнин и Антон Аверьянов. Они не согласились с Левниковым и предложили ему посмотреть видеозапись. После этого судья изменил свой вердикт и отменил пенальти. (Александр Бобров)

Тамбов — Рубин

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